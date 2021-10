Am Dienstag, 16. Oktober, fuhr gegen 16.30 Uhr ein 17 Jahre alter Gelsenkirchener mit seinem Fahrrad auf der Bahnhofstraße in Richtung Neumarkt. Als er stark abbremsen musste, geriet das Rad auf dem regennassen Boden ins Rutschen, der Jugendliche fiel zur Seite und der Fahrradlenker traf den Kopf eines zweijährigen Kindes. Der 17-Jährige blieb unverletzt, das Mädchen wurde vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo es stationär aufgenommen wurde. Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass das Radfahren in Fußgängerzonen, sofern nicht anderweitig ausgeschildert, nicht erlaubt ist.

In Schalke fuhr am selben Tag gegen 20.50 Uhr ein 18-Jähriger aus Herten mit seinem BMW über die Bismarckstraße. Im Einmündungsbereich mit der Magdeburger Straße kam es zum Zusammenstoß mit einer Zwölfjährigen, die gerade auf ihrem Penny Board die Straße überquerte. Die Gelsenkirchenerin wurde schwer verletzt und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.