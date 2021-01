Kinder haben es in Zeiten der Corona – Pandemie besonders schwer, sie sind in ihrer Freizeit Eingeschränkt. Ihr Jugendheim ist geschlossen was kann man oder was darf man machen?

Macht doch einfach mit beim Fotowettbewerb der Digi You Gelsenkirchen.

Was ihr dafür machen müsst?

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.

Schickt uns eine von euch gemachte Fotografie. Zeigt uns worauf ihr euch am meisten freut nach der Pandemie. Auch wenn es manchmal nicht real erscheint, aber auch diese Zeit wird umgehen.

Was habt ihr letztes Jahr am meisten vermisst? Schreibt 2-3 Sätze dazu und schickt uns eure Aufnahme per Mail an ricardo.merchel@falken-bauverein.de.

Das kreativste und motivierenste Bild wird von uns ausgewählt.

Um mitmachen zu können, musst du ein schulpflichtiges Kind aus Gelsenkirchen sein.

Schreib bitte deinen Namen und deine Kontaktdaten in die E-Mail.

Viel Erfolg

Eure Falkis