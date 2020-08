Die letzten Monate waren für niemanden besonders entspannend. Besonders Künstlern und Kulturschaffenden brach förmlich der Boden unter den Füßen weg. Keine Räume, keine Konzerte, kein Publikum. Kein Ausweg? Doch: In Gelsenkirchen mit dem WohnzimmerGE.



Während alle einen neuen Alltag mit Masken, Abstand und sehr sauberen Händen erlernen mussten, versuchten Veranstalter wie das Wohnzimmer (WZ) an der Wilhelminenstraße 174b

aus der Not eine Tugend zu machen und übertrugen Live-Konzerte unter dem Label #zuhausmusik kurzerhand im Netz. Nicht dasselbe wie ein Konzert vor Ort, aber nah dran.

Elf Streaming-Konzerte und einige DJ-Sets sind mittlerweile in der #zuhausmusik entstanden (alle verfügbar auf wohnzimmer-ge.de). Mit einem treuen Publikum, begeisterten Künstlern und großzügigen Spenden konnte sie ein Stück zur Schadensminderung beitragen.

Dank den Bemühungen und dem Durchhaltevermögen von so vielen lichtet sich das Corona-Dickicht und auch das Wohnzimmer GE kann und wird nach der Sommerpause wieder Veranstaltungen vor Ort durchführen – vorerst nur draußen, mit begrenztem Einlass und natürlich der Einhaltung aller notwendiger Vorgaben und Maßnahmen.

Infos im Netz

Dass die harten letzten Monate gut überstanden werden konnten, verdankt das WZ seinen Freunden, Solidaritätsaktionen und mehr. Dafür dankt das Team und lädt ein, mit ihm einen kleinen Schritt in die Normalität zu feiern am Freitag, 21. August, ab 19 Uhr mit Hannes Weyland und Pele Caster.

Hannes und Pele sind unfassbar gute Musiker, außergewöhnliche Menschen und bereits seit vielen Jahren Freunde des WZs. Die beiden Künstler freuen sich sehr, wieder auf der WZ-Bühne stehen zu können. Hannes und Pele spielen dieses Konzert sowohl solo als auch zusammen.

Tickets zum Preis von 5 Euro gibt es über die Homepage https://wohnzimmer-ge.de/. Und ein Spendenhut geht um.