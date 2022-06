Am vergangenen Samstag, den 18. Juni 2022 fand im Garten des Ückendorfer Spunk das Finale des diesjährigen Solo und Duo-Contests von Falken Gelsenkirchen, Bauverein Falkenjugend und dem Jugend-Kultur-Zentrum Spunk statt. Bei bestem Sommerwetter traten hier Talentfrei23, Chris Weule, Cantarissimo, Val’n’Tin und Die Grobe Liederwurst gegeneinander an. In einer Hin- und einer Runde gab es jeweils einen Song der Teilnehmenden. Am Ende wählte das Publikum per Erst- und Zweitstimme.

Mit einem knappen Ergebnis (eine Stimme mehr) konnte Die grobe Liederwurst den diesjährigen Sieg Titel mit nach Hause nehmen. Das Duo Val’n’Tin hat den knappen zweiten Platz erhalten.