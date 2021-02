Unter dem Titel "Kino leuchtet. Für Dich." gehen am Sonntag, 28. Februar, um 19 Uhr bundesweit in allen Kinos außen und innen die Lichter an. Bei dem von der AG Kino - Gilde deutscher Filmkunsttheater e. V. und dem HDF Kino e. V. initiierten gemeinsamen Aktionstag unter dem Motto #kinoliebe wollen die Kinobetreiber zeigen, dass sie genauso sehnsüchtig wie die Zuschauer darauf warten, die Projektoren wieder einschalten zu dürfen.

Mit dabei sind auch die Gelsenkirchener Kinos Schauburg Filmpalast und Apollo Cinemas und sie haben sich auch Aktionen überlegt, die über die Beleuchtung hinaus gehen.

So gibt es von 16 bis 19 Uhr in beiden Kinos neben dem Verkauf von frischem Popcorn-to-go auch Kinogutscheine über einen frei wählbaren Betrag.

Bei einer Instagram-Aktion fotografieren sich Kino-Fans vor einem der erleuchteten Kinos und markieren das Kino auf ihrem Bild mit @schauburg.filmpalast oder @apollocinemas. Die schönsten Einsendungen werden prämiert. Auf die Gewinner warten attraktive Kino-Preise.

Die Kinomacher versprechen: "Wir Kinos werden für Sie da sein, sobald es wieder möglich ist. Wir sind vorbereitet, unserem Publikum ein sicheres Erlebnis zu bieten. Und wir freuen uns auf wunderbare Filme, die nur an einem Ort ihre ganze Faszination und Kraft entfalten können: im Kino!"

Zusätzlich: Projektion von Karl Rosenwald

Spontan hat sich eine Unterstützung des Gelsenkirchener Künstlers Karl Rosenwald ergeben. Rosenwald der derzeit die „werkstatt“ in der Hagenstraße mit seiner Installation „Hommage an Many“ bespielt, hat von dem Aktionstag erfahren und spontan angeboten, eine Projektion im äußeren Eingangsbereich der Schauburg zu installieren.

Diese wird eine künstlerische Auseinandersetzung mit den Themen Film und Kino bieten, die zurück zu den Anfängen der bewegten Bilder führt, als Leute wie Étienne-Jules Marey und Eadweard Muybridge die neuen Techniken für vielfältige Studien unter anderem im Bereich der Anatomie und der Bewegungsabläufe nutzten.

Das Team der Schauburg ist froh, mit Karl Rosenwald, der schon seit vielen Jahren im Bereich der Lichtkunst aktiv ist, einen kompetenten künstlerischen Partner für diese Aktion gewonnen zu haben.

Der kurze Vorlauf des Aktionstages hat es leider nicht zugelassen, weitere Künstler unterstützend „an Bord“ zu holen, obwohl Einigkeit darüber besteht, dass Kunst und Kultur schleunigst ein Ausstiegsszenario aus dem ansonsten verheerenden „Lockdown“ benötigen.