Trotz der unsicheren Zeiten aufgrund von Corona hat es die emschertainment GmbH geschafft, einen der Stars der deutschen Comedy Szene nach Gelsenkirchen zu holen. Michael Mittermeier wird am Donnerstag, 3. Dezember, mit seinem Programm „Zwischenwelten“ in der Emscher-Lippe-Halle auftreten.

Offiziell gibt es dieses Programm nicht, zumindest lautet so der Untertitel dieses Programms. Mittermeier ist froh, endlich wieder auf die Bühnen dieser Welt zu dürfen, denn aktuell wäre der Künstler mit seinem Programm „#13“ unterwegs. Die Corona-Pandemie hat diese Tour unsanft gestoppt.

Das monatelange Nichtstun hat zu einem Pointenstau geführt, der in seiner aktuellen Show verarbeitet wird. Es wird aktuelle, neue und Improvisierte Stand Up Comedy vom Feinsten geben. Michael Mittermeier sieht sein Wirken auch als den ultimativen Testlauf für einen entspannten und extrem komischen Abend.

„Wir sind hoch erfreut, dass wir einen so arrivierten Künstler wie Michael Mittermeier in dieser schwierigen Zeit für Gelsenkirchen gewinnen konnten. Die Zusage zeigt auch, wie gut das Ansehen der emschertainment in der Comedy- und Kabarettszene ist“, äußert sich der Geschäftsführer der emschertainment Helmut Hasenkox.

Im Rahmen dieser Veranstaltung gilt natürlich auch das Infektionsschutzkonzept der emschertainment, was je nach aktueller Lage immer wieder angepasst wird.

„Die vergangenen Veranstaltungen in der Emscher-Lippe-Halle haben gezeigt, dass die Besucher unser Konzept sehr gut annehmen. Es sind einige Verbesserungsvorschläge gemacht worden, die wir gerne umgesetzt haben. So ist es nun möglich auch in dreier oder vierer Gruppen zusammensitzen zu können“, erklärte Pressesprecher Sven Wiggermann.

Die Tickets gibt es ab 31,60 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen oder über die Homepage der emschertainment unter www.emschertainment.de. Die Veranstaltung beginnt um 20.30 Uhr und der Einlass in die Emscher-Lippe-Halle startet 19 Uhr. Es herrscht freie Platzwahl.