Seit dem 18. Dezember brennt wieder das Friedenslicht aus Bethlehem im Hans-Sachs-Haus.

Die Altpfadfindergilde St. Georg Gelsenkirchen überbrachte die besondere Flamme an Oberbürgermeister Frank Baranowski. Sie setzten damit eine langjährige Tradition fort.

Ein Zeichen der Hoffnung für die Welt

Als Zeichen der Hoffnung gedacht, wird das Licht in jedem Jahr in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem entzündet und anschließend über Wien in ganz Europa verteilt.

Von Hand zu Hand weitergegeben, soll die Flamme jeden einzelnen daran erinnern, sich für den Frieden einzusetzen.

Die Friedenslichtaktion 2019 nimmt den Frieden in Europa in den Blick und steht unter dem Motto: „Mut zum Frieden“.

Die Aktion gibt es seit 1986. Sie wurde vom Österreichischen Rundfunk (ORF) ins Leben gerufen. Jedes Jahr entzündet ein Kind das Friedenslicht an der Flamme der Geburtsgrotte Christi in Betlehem.

Die vier Ringverbände (BdP, DPSG, PSG und VCP) verteilen gemeinsam mit dem Verband Deutscher Altpfadfindergilden (VDAPG) das Friedenslicht in Deutschland.