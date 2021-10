Am Samstag, 23. Oktober, 19 Uhr, gibt es den Ückendorfer wortGEwaltig Poetry-Slams wieder in Präsenz im Spunk, Festweg 21. Die aktuellen Corona-Regelungen machen es möglich, den Poetry-Slam des Jugend-Kultur-Zentrum Spunk live mit Publikum mit der 3G-Regelung durchzuführen. In der letzten Vorrunde diesen Jahres treten dann einige Slammer gegeneinander an. In diesem Monat treten Quarterpoet, Anna Lisa Tuczek und Angie Frohwein gegeneinander an. Moderiert wird der Abend von Jasmin Sell. Das Publikum wählt hier per Handzeichen dann, wer in das Jahresfinale am 27. November 2021 einzieht. Der Eintritt ist Dank der Unterstützung durch die Heinz-Urban-Stiftung frei.