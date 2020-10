https://www.snowfall-in-june.de/

Die Band nimmt das Publikum mit auf den Weg vom hymnischen Stadion-Rock in den Saloon des Wilden Westens, von der geschmeidigen Strandidylle ins geschäftige New York. Die Melodien gehen ins Ohr, die mehrstimmigen Gesänge unter die Haut. © Snowfall in June