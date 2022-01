Baby-Tragetuch-Kurs

Ein Angebot der Elternschule Sonnenschein zur Trageberatung

Der nächste Kurs zur Trageberatung findet am Donnerstag, 27. Januar 2022, 17 Uhr statt. Veranstaltungsort ist die Elternschule Sonnenschein, Virchowstraße 120 (Gebäude 2), 45886 Gelsenkirchen.

Um eine Anmeldung unter der Rufnummer 0209 172-3564 oder per E-Mail an sonnenschein@marienhospital.eu wird gebeten.

Für den Besuch der Veranstaltung gilt die 2G-Regel. Nicht geimpfte Schwangere und frisch gebackene Mütter müssen einen tagesaktuellen Schnelltest mitbringen.

Generell wichtig ist natürlich, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kurse zum Schutz aller die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln beachten.

Im Rahmen des Kurses können die Eltern ausprobieren, ob ein Tragetuch oder eine Tragehilfe für sie besser geeignet ist und wie sie diese anwenden. Außerdem erhalten Sie Antworten auf ihre Fragen. Vorhandene Tragetücher oder Tragehilfen können sie mitbringen. Die Kursgebühr beträgt 17,85 Euro pro Person bzw. 23,80 Euro pro Paar.

Der Brauch, Babys in einem Tragetuch zu tragen, ist so alt wie die Geschichte der Menschheit selbst. Voller Vertrauen und ohne Angst zu haben kann das Baby seiner Umwelt entgegenblicken. Das Tragen mit dem Tragetuch sättigt allerdings nicht nur das Bedürfnis nach Schutz und Geborgenheit. Auch der gesundheitliche Aspekt steht hier im Vordergrund. So kann Koliken entgegengewirkt und die Atmung des Kindes verbessert werden. Außerdem werden durch die ständige Bewegung der Gleichgewichtssinn geschult, die Sinne gefördert und die Hüftreifung des Kindes unterstützt.