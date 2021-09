Gelsenkirchen. Ab dem 07. Oktober 2021 starten nach einer einjährigen Corona bedingten Zwangspause in Gelsenkirchen wieder die Bezirksforen. Das Partizipationsformat mit dem Titel GELSENKIRCHEN – LASS UNS REDEN! …über „Geld“ findet in Präsenz und unter Einhaltung der 3G-Regelung statt. „Es ist mir wichtig, dass die aktive Beteiligung an der Mitgestaltung unserer Stadt wieder Fahrt aufnimmt. Die aktuelle Lage lässt eine Prä-Rennveranstaltung unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- und 3G Regelung zu, und es ist uns wichtig, den Dialog mit den Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener zu vertiefen. Denn eine Stadt lebt auch vom und durch das Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger. Und das klappt am besten von Angesicht zu Angesicht“, sagt Oberbürgermeisterin Karin Welge.

Die Bezirksforen seien nach der Pause sogar wichtiger denn je: „Viele Vereine und Initiativen haben es in den zurückliegenden anderthalb Jahren enorm schwer gehabt. Treffen konnten nicht stattfinden, Aktivitäten nicht durchgeführt werden, Projekte nicht in Angriff genommen werden. Umso dankbarer bin ich, dass die vielen Ehrenamtlichen durchgehalten haben, ihre Motivation aufrechterhalten haben, auch wenn es schwierig war – und die Strukturen ihrer Vereine und Initiativen über die Corona-Zeit gebracht haben“, so die Oberbürgermeisterin weiter. Auch diese sollen durch die Bezirksforen unterstützt werden.

Wie in den zurückliegenden Jahren steht bei den Bezirksforen stadtweit ein Budget von insgesamt 200.000 Euro für Ideen und Projekte zur Verfügung. „Auf den größten Bezirk, Gelsenkirchen-Mitte, entfallen 65.000 €, auf Nord 45.000 € und auf Süd, Ost und West je 30.000 €“, so Stadtkämmerer Luidger Wolterhoff.

Für jeden der fünf Gelsenkirchener Stadtbezirke gibt es eine Veranstaltung, auf der Vorschläge gesammelt und auf das jeweilige Teilbudget verteilt werden. Diese Vorschlagslisten werden dann den Bezirksvertretungen vorgelegt und fließen in das Verfahren zur Aufstellung des Haushalts 2022 ein.

Das Verfahren ist damit identisch zu den drei zurückliegenden Veranstaltungen. Wolterhoff: „Die Bezirksforen sind ein bewährtes Format, das es den Menschen ermöglicht, Gelsenkirchen unkompliziert und aktiv mitzugestalten. Hier erfahren wir direkt aus der Bevölkerung, wo es in einem Stadtbezirk hakt und wo wir helfen können, gute Ideen Realität werden zu lassen.“

Mitmachen beim Bezirksforum können alle, die einen Bezug zum jeweiligen Bezirk haben – weil sie dort zum Beispiel wohnen, arbeiten, lernen oder sich ehrenamtlich engagieren. Karin Welge: „Ich hoffe wieder auf eine bunte Mischung an Vorschlägen und ermutige alle, mit ihren Ideen vorbeizukommen.“

Bezirksforum 2021 - die Termine:

Donnerstag, 7. Oktober 2021, Stadtbezirk Mitte, Bürgerforum Hans-Sachs-Haus

Freitag, 8. Oktober 2021, Stadtbezirk Ost, Aula Gesamtschule Erle

Montag, 25. Oktober 2021, Stadtbezirk Süd, Aula Gesamtschule Ückendorf

Dienstag, 26. Oktober 2021, Stadtbezirk Nord, Bonni Stadtteilzentrum Hassel

Mittwoch, 27. Oktober 2021, Stadtbezirk West, Glashalle Schloss Horst

Alle Veranstaltungen beginnen jeweils um 18 Uhr.