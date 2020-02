Im Rahmen ihres diesjährigen AWO- Nachmittag ging es bei AWO – Ortsverein Horst – Nord im Seniorenzentrum am Marie – Juchacz - Weg hoch her.

Man hatte keine kosten und Mühe gescheut und Organisierte für die Musikalische Unterhaltung Ricky Kunze der für Stimmung sorgte.

Der Saal platzte aus allen Nähten, es wurde Gesungen. Getanzt und Geschuckelt.

Die Mitglieder waren toll Kostümiert, und auch die Polonäse Blankenese durfte an diesem Tag nicht fehlen.

Ja in Köln Blühen die Reben, und in Horst lebt die Idee, die AWO feierte Karneval Juhe.