Die Prostata SHG Gelsenkirchen & Buer e.V. trifft sich am 07. September. 2021 um 18:00 Uhr im Seminarraum Bergmannsheil Buer Schernerweg 4 statt.

Das Thema lautet: "Die richtige Ernährung, gibt es das bei Prostatakrebs". Was ist Marketing, was ist wissenschaftlich belegt?

Referent ist Dr. Christian Kories, niedergelassener Urologe im Medical Center Buer am Bergmannsheil.

Für eine Teilnahme gelten folgende Regeln: Maskenpflicht, Geimpfte und Genesene nach Vorlage der Bestätigungen.

Einmal Geimpfte und Nicht-Geimpfte benötigen einen aktuellen Coronatest. Abstand von 1,50 mtr. muss von allen eingehalten werden.