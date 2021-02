Gelsenkirchen/Gladbeck | In zwei Briefen an die Stadt Gelsenkirchen und die Stadt Gladbeck bittet der Siedlerring Rosenhügel Gelsenkirchen/ Gladbeck darum, die Fahrbahnschäden der Otto-Hue Straße zu beseitigen. Peter Schiering, Vorsitzender des Siedlerrings teilt dazu folgendes mit:

„Der Siedlerring Rosenhügel vertritt die Interessen von rund 300 Haushalten der ECA-Siedlung Rosenhügel. Durch unsere Siedlung führt die Stadtgrenze zwischen Gelsenkirchen und Gladbeck. Die Otto-Hue-Straße ist dabei die grüne Achse unserer Siedlung und ist ebenfalls durch die Stadtgrenze in zwei Hälften geteilt. Die Straße weist im Bereich zwischen dem Büskenweg (Gladbeck) und der Straße Am Echstekamp (Gelsenkirchen) inzwischen aber erhebliche altersbedingte Schäden auf. In Teilbereichen ist die Fahrbahndecke kaum noch vorhanden.