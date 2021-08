Freitagabend ist Slam Abend im C@fe-42. Am 13.08.2021 steht wieder das vorgetragene Wort im Vordergrund. Im Rahmen der Sommerkultur 2021 findet ein Poetry Slams im Pfarrgarten hinter der Chistuskirche statt.

Kein Wettbewerb ohne Regeln

Poetry Slam ist ein Wettbewerb rund um das vorgetragene Wort. Das können in der Tat Gedichte sein, aber auch noch so viel mehr. Es kommt dabei eigentlich immer auf den Poeten, auch Slam Poet oder einfach Slammer genannt, an.

Die Texte reichen von Kurzgeschichten und fiktiven Tagebucheinträgen, hin zu kuriosen Bedienungsanleitungen oder Reden. Die Thematiken sind ebenso breit gefächert. Dabei kann es sich um ein reines Wortspiel handeln, es kann um die Liebe gehen, um Verlust und Verarbeitung. Genauso aber kann es auch etwas Lustiges sein, von leichte Kost bis dunkelste Satire; nicht selten auch Sozialkritik oder Politik.

Wie erwähnt, handelt es sich bei einem Slam um einen Wettbewerb, und wie bei jedem anderen Wettbewerb auch, gelten Rahmenbedingungen und Regeln. Diese variieren von Lokalität zu Lokalität immer ein wenig, sind in ihren Grundzügen aber doch ziemlich gleich.

Ein Poetry Slam im C@fe-42 gliedert sich in zwei Vorrunden und das Finale, mit den zwei Besten aus den Runden davor.

Jeder Slammer hat 6 Minuten Zeit für seinen Vortrag und muss sich dabei an zwei Regeln halten: die Texte müssen seine eigenen sein und er darf keine Requisiten benutzen. Ansonsten hat er ziemlich viel Spielraum, was seinen Vortrag betrifft.

Nach jeder Runde vergibt das Publikum Punkte. So zählt die Stimme jedes einzelnen Zuschauers und niemand kann sich über einen Juryentscheid beschweren.

Der Slammer, der den Sieg davonträgt, soll selbstverständlich nicht mit leeren Händen von dannen ziehen. Nebst einem Auftritt beim Saison-Finale, mit allen anderen Monatssiegern, erhält der Gewinner einen kleinen lustigen Preis, das kann mal ein Gartenzwerg sein oder aber auch mal ein Sparschwein. Was es dieses Mal geben wird, soll noch nicht verraten werden

Der Café SATZ Poetry Slam findet am Freitag, den 16. Juli 2021, im Pfarrgarten am C@fe-42, Bergstraße 7a, 45897 Gelsenkirchen statt. Es gelten natürlich die Corona regeln, Maskenpflicht bis zum Sitzplatz, Abstand, Hygiene. Um eine Platzreservierung unter info@cafe-42.de wird gebeten.

Bei schlechtem Wetter findet der Slam in der Kirche statt, dann gelten die drei G: vollständig Geimpft, Genesen oder negativ getestet (48 Stunden), mit Nachweis.

Einlass ist ab 19:00 Uhr, Beginn ist um 19:30. Der Eintritt ist FREI. Snacks und Getränke gibt’s vor Ort.

Freuen können wir uns bisher auf die Slammer:3

Manuel Busse, Malte Morgenmuffel, Vika, Carina Steinhoff und Anna Lisa Tuczek.

Weitere Informationen findet man auf der Facebook Seite des C@fe-42.