Gelsenkirchen. Aufgrund des Feiertages am Donnerstag, 03. Juni, 2021 verschieben sich die Termine der Müllabfuhr im weiteren Verlauf der Woche um einen Tag nach hinten.

Die Donnerstagsreviere werden daher erst am Freitag, 04. Juni, und die Freitagsreviere am Samstag, 05. Juni, abgefahren.

Die Änderungen gelten sowohl für die grauen Restabfallbehälter, als auch die blauen, braunen und gelben Tonnen.