Gelsenkirchen. Diese Premiere kann sich sehen lassen: 150 Gewinne und mehr als 1.400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das ist die Bilanz des ersten Gelsenkirchener Familientags-Quiz, das vom 10. bis 29. August online stattfand.

Die Gewinnerinnen und Gewinner der drei Hauptpreise konnten ihre Gewinne am 06. September 2021 im Familienbüro direkt von Oberbürgermeisterin Karin Welge in Empfang nehmen. „Ich freue mich, dass das digitale Familientags-Quiz so gut angenommen worden ist. Das zeigt, dass die Angebote, die die Stadt Gelsenkirchen für Kinder und junge Familien auch digital hat, attraktiv sind und stark wahrgenommen worden sind. Ich wünsche allen Gewinnerinnen und Gewinnern viel Freude mit ihren Preisen und weiterhin mit unseren Angeboten“, so Karin Welge bei der Übergabe.

Neben den drei Hauptgewinnen (zwei Jahreskarten für die ZOOM-Erlebniswelt und ein Gutschein für das Musiktheater im Revier), gab es zum Beispiel Karten fürs Trampolino, Kino-Gutscheine und Kinderbücher zu gewinnen. Dank großzügiger Unterstützung der beteiligten Partnerinnen und Partner konnte die Gewinnanzahl von ursprünglich 50 auf 150 erhöht werden. Alle Gewinnerinnen und Gewinner können ihre Preise unter Vorlage ihrer Gewinnbenachrichtigung bis Ende September im Familienbüro abholen. Nicht abgeholte Gewinne werden erneut verlost.

Hintergrund Familientags-Quiz

Das erste Gelsenkirchener Familientags-Quiz fand als Ersatz für den Gelsenkirchener Familientag im Stadtgarten statt, der in diesem Jahr pandemiebedingt leider nicht stattfinden konnte. Auf einer eigens eingerichteten Internetseite warteten stattdessen ein Quiz und eine digitale Pinnwand mit Angeboten für Familien auf die Besucherinnen und Besucher.

Weitere Infos und Angebote für Familien in Gelsenkirchen unter www.gelsenkirchen.de/familie.