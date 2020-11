Joachim Gill (SPD) wurde bei der ersten Sitzung der Bezirksvertretung Gelsenkirchen-West am Dienstag 17.November.2020 in der Glashalle von Schloss Horst erneut zum Bezirksbürger -meister gewählt. Der 67-Jährige übt dieses Ehrenamt bereits seit 16 Jahren aus. Seine Stellvertreterin bleibt Elisabeth Jansen (CDU).



Von den 15 gültigen Stimmen der 17 Bezirksverordneten wurden in geheimer Wahl 12 für Gill abgegeben. Eine Enthaltung gab es und zwei Stimmen für Thorsten Pfeil (AfD).

Oberbürgermeisterin Karin Welge wohnte den Wahlen bei. Sie beglückwünschte in ihrer Rede alle Bezirksverordneten zu ihrer Wahl durch die Bürgerinnen und Bürger bei den Kommunalwahlen. „Sie alle sind mit dem Herzen dabei und darum ganz nahe bei den Menschen. Deshalb sind sie auch erste Ansprechpartner für alle Themen und für alle Probleme. Durch ihr Engagement zeigen sie, wie wichtig ihnen die Menschen sind. Als Oberbürgermeisterin bin ich froh und dankbar, dass sie an der Seite der Stadt Gelsenkirchen stehen“.

Der alte und neue Bezirksbürgermeister erklärte: „Ich freue mich darüber, erneut dieses Amt ausüben zu können. Es ist mir eine Ehre, mich für die Belange des Stadtbezirks und seiner Bewohnerinnen und Bewohner einsetzen zu dürfen“. Gill war sich sicher, dass alle Mitglieder des Gremiums stets mit dem Ziel diskutieren, das Beste für die Menschen erreichen und den Stadtbezirk weiter nach vorne bringen zu wollen.

Die Bezirksvertretung West setzt sich wie folgt zusammen:

Udo Gerlach (SPD, Fraktionsvorsitzender)

Joachim Gill (SPD, Bezirksbürgermeister

Mustafa Güngör (SPD)

Ingrid Husmann (SPD, stellv. Fraktionsvorsitzende)

Waltraud Josten (SPD)

Walter Schmidt (SPD)

Helga Töpfer (SPD)

Franz-Josef Berghorn (CDU, Fraktionsvorsitzender)

Elisabeth Jansen (CDU, stellv. Bezirksbürgermeisterin)

Taner Cengiz Satir (CDU)

Mirco Kranefeld (Grüne)

Judith Zimmermann (Grüne)

Thorsten Pfeil (AfD)

Manfred Obernyer (AfD)

Nurettin Ertürk (WIN)

Thorsten Garbe (FDP)

Thomas Grohé (Linke)

Die SPD- und die CDU-Fraktion haben für die neue Legislaturperiode eine Zusammenarbeit beschlossen.