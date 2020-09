An zwei Gelsenkirchener Schulen sind am heutigen Dienstag. 29. September. 2020 neue Corona-Fälle in der Schülerschaft aufgetreten:

An der Lessing-Realschule gab es zwei Fälle in den Jahrgangsstufen 8 und 9. Am Grillo-Gymnasium ist ein Corona-Fall in der Oberstufe aufgetreten, der allerdings durch die Schulkooperation mit dem Ricarda-Huch-Gymnasium auch Kontakte in der Nachbarschule hatte.

Alle in Frage kommenden Kontaktpersonen in Schülerschaft und Lehrerkollegium der betroffenen Schulen sind unter Quarantäne gestellt worden. Das Gesundheitsamt der Stadt Gelsenkirchen nimmt Kontakt zu ihnen auf.

Für alle anderen Schülerinnen und Schüler der Schulen läuft der Schulbetrieb normal weiter.