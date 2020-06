Vier weitere Fälle von Corona-Infektionen sind an vier verschiedenen Gelsenkirchener Schulen aufgetreten.



An der Grundschule am Dörmannsweg sowie an der Grundschule Hohenfriedberger Straße ist jeweils ein Kind positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

In beiden Fällen sind neben den Betroffenen ihre Mitschülerinnen und Mitschüler in den Klassen sowie die dort unterrichtenden Lehrkräfte vom Gesundheitsamt der Stadt Gelsenkirchen unter Quarantäne gestellt worden.

Alle ermittelten Kontaktpersonen werden nun ebenfalls auf mögliche Infektionen mit dem Corona-Virus getestet. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler läuft der Schulbetrieb wie geplant weiter.

Außerdem ist ein Schüler am Grillo-Gymnasium positiv auf das Corona-Virus getestet worden, der in der letzten Woche zuletzt in der Schule war. In diesem Fall konnten potenzielle Kontakte

ausgeschlossen werden, so dass keine weiteren Quarantäne-Maßnahmen an der Schule erforderlich sind. An der Gesamtschule Ückendorf ist ein Fall im Lehrerkollegium aufgetreten. Auch hier konnten Kontakte zu anderen im Schulbetrieb ausgeschlossen werden und auf weitere Quarantäne-Maßnahmen verzichtet werden.