Ein weiterer Corona-Fall ist an einer Gelsenkirchener Grundschule aufgetreten: An der Grundschule Friedrich Grillo in Schalke ist ein Kind positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Neben dem Kind sind die Mitschülerinnen und Mitschüler in der Klasse sowie die dort unterrichtenden Lehrkräfte vom Gesundheitsamt der Stadt Gelsenkirchen unter Quarantäne gestellt worden. Alle ermittelten Kontaktpersonen werden nun ebenfalls auf mögliche Infektionen mit dem Corona-Virus getestet. Für alle anderen Schülerinnen und Schüler läuft der Schulbetrieb wie geplant am letzten Schultag weiter.

Nun sind erste Fälle von Corona-Infektionen auch in Kindertageseinrichtungen aufgetreten.

Ein Kind in der Kita St. Hippolytus in Horst ist positiv auf das Virus getestet worden.

Als Vorsichtsmaßnahmen sind 30 Kinder zweier Kita-Gruppen unter Quarantäne gestellt worden. An der Kita Freytagstraße ist ebenfalls ein Kind an Corona erkrankt.

Hier sind 8 Kinder einer Kitagruppe und 1 Mitarbeiter aus Gelsenkirchen unter Quarantäne gestellt worden. In beiden Einrichtungen läuft der Kita-Betrieb für alle anderen Kinder weiter. Alle unter Quarantäne gestellten Kontaktpersonen werden ebenfalls auf das Corona-Virus getestet.