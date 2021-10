Herne. Zuckerwatte, Riesenrad und Kettenkarussell – ein unbeschwerter

Rummel auf der Cranger Kirmes im Jahr 1961: Doch dann geschieht ein erschreckender Mord.

Rätselfreunde, Crangefans und Spiele-Enthusiasten sind jetzt gefragt, um das Geschehen aufzuklären. Das Spielezentrum der Stadt Herne hat das erste Cranger-Kirmes-Krimispiel entwickelt.

Damit bietet das Krimispiel ein wenig Crange-Flair für zuhause.

Für Crangefans dürfte das gerade nach zwei Jahren ohne Rummel am Kanal ein besonderes Highlight sein. Besonders sind auch die Mitwirkenden: Herner haben sich für die Fotos verkleidet. Für die Audio-Aufnahmen haben Oberbürgermeister Dr. Frank Dudda und Thomas Rech vom Mondpalast Texte eingesprochen.

Crange-Flair für Rätselfans

Das Krimispiel ist für acht bis neun Personen ab zwölf Jahren ausgelegt, die alle verschiedene Rollen übernehmen. Bis zum Schluss weiß keiner von ihnen, wer den Mord auf dem Kirmesplatz begangen

hat. Die verschiedene Rollen ziehen sich vom Pferdehändler bis zur Wahrsagerin und der Tochter aus gutem Hause. Für jede Rolle gibt es ein kleines Textbuch. Außerdem kann eine Audio-Datei heruntergeladen werden.

Und dannheißt es Knobeln: Wer hat den Schausteller ermordet?

„Zwei Jahre hintereinander musste die Cranger Kirmes pandemiebedingt ausfallen. Mit dem Krimispiel schaffen wir ein Stück unseres einzigartigen Kirmes-Flairs auch in diesem Jahr. Für mich als Crange-Fan ist es selbstverständlich, dass ich auch etwas dazu beitrage. Und natürlich bin ich stolz darauf, dass so eine Innovation aus unserem städtischen Spielezentrum kommt“, so Dr. Dudda.

Auf der SPIEL zum ersten Mal präsentiert

Zum ersten Mal präsentiert wird das Spiel auf der Spielemesse SPIEL in Essen, von Donnerstag, 14. Oktober, bis Sonntag, 17. Oktober.

Das städtische Spielezentrum ist zum 33. Mal dabei, wie gewohnt mit der mobilen Spieliothek.

Der Stand des Spielezentrums mit dem markanten roten amerikanischen Schulbus steht in Halle 1, Stand F148.

Um die vorgeschriebenen Abstände einhalten zu können, wird es in diesem Jahr nur neun anstelle von 15 Spieletischen geben. Wer sich dort niederlässt, kann Spiele testen oder sich Neuheiten erklären lassen. Eine Hygienebeauftragte desinfiziert Tische und Stühle regelmäßig.

Verkauf über Stadtmarketing

Und natürlich wird Der Mord von Wanne-Eickel am Stand des Spielezentrums verkauft, für 20 Euro. Nach der Messe, ab Montag, 18. Oktober, gibt es das Spiel exklusiv beim Stadtmarketing Herne zu kaufen, in der Kirchhofstraße 5. Produziert wurden nur 1000 Exemplare.