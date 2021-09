Gelsenkirchen - Horst. Nach der langen Pause, bedingt durch die Corona Pandemie gibt es für die Kunsthandwerker und Besucher des Kunstmarktes endlich wieder einen Hoffnungsschimmer.

Am Samstag, 25. Samstag. 2021, gibt es auf der Essener Straße in Horst erstmalig ein Kunst- und Kreativmarkt mit rund 50 Ausstellern. In der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr werden verschiedenste handgefertigte Produkte zum Verkauf angeboten.

Alle Liebhaber des Kunsthandwerks sind eingeladen, auf der Essener Straße entlang die Stände von 40 Kunsthandwerkern zu bestaunen. Sie präsenteren die Ergebnisse ihrer kreativen Arbeit und bieten sie zum Verkauf an.

Mit der Auswahl an kreativen Produkten hat sich Organisator Marlo Zurhausen viel Mühe gemacht.

Der Markt ist vielfältig und hält für alle Geschmäcker etwas bereit: Von selbstgenähter Deko aus Stoff über Holz- und Metallarbeiten bis hin zu einer großen Auswahl an Artikeln, die ganz im Zeichen des Ruhrpotts stehen – hier wird jeder fündig.

Damit auch der kulinarische Genuss an diesem Tag nicht zu kurz kommt, gibt es ein abwechslungsreiches Gastronomie-Angebot vor Ort.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. In der unmittelbaren Nähe der Veranstaltung stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.