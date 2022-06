PEKiP - Frühförderung fürs Kind

Start für einen neuen PEKiP-Kurs im Juni - die Elternschule Sonnenschein lädt ein

In der Elternschule Sonnenschein am Marienhospital Gelsenkirchen (Perinatalzentrum Gelsenkirchen) beginnt am Dienstag, 28. Juni 2022 um 11.00 Uhr ein weiterer PEKiP-Kurs.

Das Angebot richtet sich an Familien mit einem Baby ab der 10. Lebenswoche, das in diesem Jahr geboren ist. Zum Kurs sollten die Teilnehmer*innen ein großes Babyhandtuch sowie bequeme Kleidung mitbringen. Kursleiterin ist die Kinderkrankenschwester Simone Kopatz. Die Kursgebühr beträgt 70,45 Euro.

Interessent*innen können unter der Rufnummer 0209 172-3564 mehr erfahren und sich hier auch gleich anmelden. Eine Anmeldung ist ebenso per E-Mail möglich: sonnenschein@marienhospital.eu

Während des Kurses sind die am Veranstaltungstag geltenden Corona-Regeln zu beachten.

Beim gemeinsamen Spiel lernen sich Eltern und Kind besser kennen, was sich positiv auf ihre Beziehung auswirkt. Die im Rahmen des Prager Eltern-Kind-Programms (PEKiP) angebotenen Spiel-, Bewegungs- und Sinnesanregungen, die auf den Entwicklungsstand des Kindes abgestimmt sind, fördern es in seiner weiteren Entwicklung. Eltern haben die Möglichkeit, ihr Baby über das erste Lebensjahr in jeder Entwicklungsphase bewusster zu erleben und es durch Spiel und Bewegung anzuregen. Zusätzlich bietet sich ihnen die Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch mit anderen Teilnehmern.