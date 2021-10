Bochum, Herne, Witten. Bürger und ihre Familie vor schweren

Unfällen schützen! Zu schnelles Fahren gefährdet Alle überall! Zu schnelles

Fahren ist Killer Nr. 1!

Unter diesem Motto finden auch von Montag, 11. Oktober, bis Sonntag, 17. Oktober, Radarkontrollen in Bochum, Herne und Witten statt.

Zur eigenen Sicherheit sind nachfolgenden Geschwindigkeitskontrollen geplant:

In Bochum am Montag in Gerthe, am Dienstag in Günningfeld und Mittwochs in Hofstede. Am Donnerstag sollte man erst recht in Riemke und am Freitag in Stiepel den Fuß vom Gas nehmen. Am Wochenende wird dann in Kornharpe und Hiltrop kontrolliert.

Die Geschwindigkeit wird ebenfalls in Herne am Montag in Herne-Süd und am Dienstag in Röhlinghausen kontrolliert. Am Mittwoch und Donnerstag sollten die Augen in Eickel und Wanne-Süd geöffnet sein. Das Wochenende startet und endet mit Blitzern in Wanne.

Als letzte Stadt folg Witten. Hier sind Geschwindigkeitskontrollen am Montag in Stockum und Dienstags in Witten-Mitte geplant, Mittwochs in Heven und Donnerstags in Bommern. Das Wochenende über stehen Blitzer in Herbede.

Darüber hinaus sollte man in den gesamten Stadtgebieten mit weiteren Geschwindigkeitskontrollen rechnen.