10.11.2020

Gelsenkirchen. Im November 2019 hat die Stadt Gelsenkirchen einen Teil des Grundstücks an der Daimlerstraße 17a, das bisher vom Reiterverein Gelsenkirchen e.V. genutzt wurde, an die GELSENWASSER AG verkauft. Das Nachbarunternehmen des Vereins wird dort seine Hauptverwaltung an der Willy-Brandt-Allee in den kommenden Jahren erweitern. Die Übergabe der Fläche ist nun erfolgt. Im Dezember startet das Unternehmen mit den Abrissarbeiten der Gebäude und Aufbauten auf dem Gelände.



Der Reiterverein wird mit Unterstützung von Land und Stadt eine neue Reitanlage an der Horster Straße in Gelsenkirchen bauen. Zusätzlich kann der Verein auch auf die Unterstützung seines ehemaligen Nachbarn setzen. Die GELSENWASSER AG beteiligt sich an der Errichtung des neuen Domizils für Reiter und Pferde: Die Hochbau-Abteilung des Unternehmens hat die neue Anlage entworfen und den Bauantrag dafür eingereicht.

Die GELSENWASSER AG mit Sitz an der Willy-Brandt-Allee 26 ist einer der größten Wasserversorger Europas. Mit mehr als 80 Partnerunternehmen ist GELSENWASSER in mehr als 70 Städten und Gemeinden im Bereich der Wasser- und Energieversorgung tätig. Insgesamt zählt der Konzern mehr als 1.500 Beschäftigte. Am Standort Gelsenkirchen arbeiten rund 500 Mitarbeitende.

Eines der Tochterunternehmen ist die Westfälische Wasser- und Umweltanalytik GmbH, deren Gesellschafterin die GELSENWASSER AG (60%) mit Sitz in Gelsenkirchen und die Wasserwerke Westfalen GmbH (40%) mit Sitz in Dortmund sind. Die insgesamt ca. 65 Mitarbeiter sind derzeit an den beiden Laborstandorten Gelsenkirchen und Schwerte spezialisiert auf die Untersuchung von Trink-, Grund- und Oberflächenwasser, Chemikalien und Materialien für die Trinkwasseraufberei-tung, Boden, Schlämme, Rückstände aus der Trinkwasseraufbereitung sowie weitere Dienstleistungen wie z. B. Umweltbaubegleitungen.

Auf dem erworbenen Areal an der Willy-Brandt-Allee wird unter anderem der Bau eines modernen Laborgebäudes geplant, um die Labor-Standorte in Gelsenkirchen und Schwerte zusammenzulegen. „Es ist vorgesehen, den Bauantrag Ende des Jahres einzureichen“, erklärt Projektleiterin Daniela Bauer von der GELSENWASSER AG.

„Es freut mich, dass wir mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen können. GELSENWASSER bekommt Raum für wichtige Entwicklungen am Konzernsitz und der Reiterverein wird bei einem Umzug unterstützt“, so Stadtrat Dr. Christopher Schmitt.