Auf Grund der Corona Pandemie, die aktuellen Infektionszahlen liegen am heutigen Mittwoch. 25. November. 2020 in Gelsenkirchen bei 2.447 aktive Infektionen der Inzidenzwert stieg auf 166, kann das Reparatur-Café Horst auch im Dezember leider nicht stattfinden.

Die vielen Fleißigen Helferinnen und Helfer wünschen Ihnen natürlich eine gesunde und trotz allem schöne Adventszeit, besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Hier noch einmal die Pressemitteilung des runden Tisches Horst:

Der runde Tisch Horst muss auch für den Dezember leider alle öffentlichen Aktivitäten absagen, die normalerweise in geschlossenen Räumen oder draußen mit mehreren Teilnehmenden stattfinden:

Kein Ideen-Café, kein Reparatur-Café am 02. Dezember, keine Spielerunden, keine Männerrunde um die Rennbahn, kein Stammtisch.

Einzig an den Freitag-Märkten in Horst-Süd wird es Angebote von Selbstgemachtem geben und damit die Möglichkeit, einzeln und mit Abstand auch mal das eine oder andere an Gedanken und Ideen auszutauschen…



So wird das Jahr 2020 mehr oder weniger Sang- und Klanglos zu Ende gehen. Wenigstens in der Öffentlichkeit.

Wir vom runden Tisch Horst wünschen allen Horsterinnen und Horster trotz alledem ein besinnliches Weihnachtsfest ohne Covid-Befall und einen fröhlichen Jahreswechsel, der mit Optimismus und Zuversicht das neue Jahr beginnen lässt