GE. Die Seniorenvertreter des Generationennetzes in Bulmke-West, Edelgard Sochaczewski und Jürgen Gollnick, sind nach der langen Corona-Pause wieder in Präsenz jeden Mittwoch in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Florastraße 119, für ältere Bürger da.

Mit einer Willkommensaktion am 22. September um 15 Uhr laden sie zum erneuten Start vor Ort ein.

Bei Fragen, wie das Älter werden in Gelsenkirchen gut gelingen kann oder Anliegen rund um das Thema Älter werden findet man dort genau die richtigen Ansprechpartner.

Weiterhin sind die Seniorenvertreter unter Tel. 0209/1699854 und per Email unter nina.witzel@ gelsenkirchen.de erreichbar.