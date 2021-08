Bei netten Gesprächen hat in den Sommerferien das Sommer Café am 08.08.2021 und am 15.08.2021 auf dem Vorplatz der Paul-Gerhardt-Kirche an der Industriestraße in Gelsenkirchen-Horst stattgefunden.

Foto: Vera Grimm

Bei schönem Wetter, leckerem Kuchen und netten Gesprächen haben rund 40 Personen teilgenommen.

Die Veranstaltung fand unter den bekannten Hygienevorschriften statt.

Wir danken allen helfenden Händen.