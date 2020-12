Aufgrund der aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden ab dem heutigen Mittwoch, 16. Dezember, einige städtische Einrichtungen während des Lockdowns geschlossen.

Komplett geschlossen werden die Volkshochschule, die Jugendheime, das Institut für Stadtgeschichte, das Stadtarchiv sowie die Stadt- und Touristinfo im Hans-Sachs-Haus.

Auch die städtische Musikschule ist geschlossen, bietet aber weiterhin Online-Unterricht an.

An der ebenfalls geschlossenen Kleiderkammer der Stadt ist eine Notfallnummer hinterlegt.

Die Stadtbibliothek schließt zwar auch am Mittwoch, 16. Dezember, ist aber von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.30 - 15.30 Uhr für Anfragen unter der Rufnummer 0209- 169 2844 oder per E-Mail an stadtbibliothek@gelsekirchen.de erreichbar.

Die Medien-Leihfristen, die ab 14. Dezember fällig gewesen wären, wurden automatisch verlängert. Bereits abgelaufene Leihfristen werden von der automatischen Verlängerung allerdings nicht erfasst. Betroffene Kundinnen und Kunden werden gebeten, sich an die Stadtbibliothek zu wenden. Zur Abgabe von Medien kann die Außenrückgabe am Bildungszentrum, Ebertstraße 19, genutzt werden.