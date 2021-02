Die Zahl der Corona-Infektionen ist in Nordrhein-Westfalen und auch in Gelsenkirchen den letzten Tagen kontinuierlich gesunken. Das NRW-Familienministerium hat daher beschlossen, ab dem kommenden Montag, 22. Februar, 2021 ausdrücklich alle Eltern einzuladen, ihre Kinder wieder in die Kita zu bringen. Weiterhin gelten dabei jedoch Einschränkungen, auf die sich Eltern einstellen müssen. Unter anderem gibt es weiterhin die Vorgabe, dass die Kinder in festen Ursprungsgruppen betreut werden müssen.

Der Regelbetrieb ist weiterhin eingeschränkt, um die Infektionsgefahr zu minimieren. Dies bedeutet auch, dass alle Betreuungsverträge um 10 Stunden reduziert werden.

Die Randzeitenbetreuung (Früh- und Spätdienste) sind weiterhin nicht möglich, da die Gruppen nicht gemischt werden.

Die Öffnungszeiten und die Betreuungszeiten werden bei jeder Kita mit dem damit verbundenen Personal umgelegt. Die Bedarfe der Eltern werden nach Möglichkeit berücksichtigt, eine Garantie der Wunschzeiten kann jedoch nicht ausgesprochen werden, darauf weist GeKita ausdrücklich hin.

Auch die bekannten Verhaltensweisen der AHA-Regeln und des Lüftens verlieren nicht an Aktualität und werden weiterhin befolgt. Die neue Regelung für den Kita-Besuch gilt zunächst bis zum 05. März 2021.