An allen vier Samstagen im September 2021 gibt es die Möglichkeit, Gelsenkirchen gratis mit Bus und Bahn umfassend zu erfahren. Initiiert wurden die Gratisfahrtage von der Stadt Gelsenkirchen. Sie sind ein Baustein im Maßnahmenpaket der Initiative „Gelsenkirchen startet durch!“, die dazu beitragen soll, den durch die Coronapandemie getroffenen lokalen Handel sowie die Gastronomie zu stärken.

Los geht’s mit der kostenlosen Nutzung des gesamten ÖPNV-Angebots in Gelsenkirchen inklusive RB, RE und S-Bahnen am Samstag, 04. September 2021. Weitere Gratisfahrtage folgen am Samstag, 11. September 2021, Samstag, 18. September 2021, sowie am Samstag, 25. September 2021. Das gilt natürlich nur, wenn es die jeweilige Pandemielage zulässt.

Die Fahrgäste können also an vier Samstagen im September kostenlos zum Shoppen in die Stadt fahren oder einmal das Netz der BOGESTRA und der Vestischen in Gelsenkirchen erproben, neue Wege erkunden oder kostenlos einen größeren Familienausflug unternehmen. Tolle Ziele lassen sich im Stadtgebiet zur Genüge finden: So bietet sich zum Beispiel ein Ausflug in die ZOOM Erlebniswelt mit der Linie 301 an, auch der Nordsternpark lockt mit schönen Ecken ebenso wie die Kulturmeile in Buer oder Schloss Horst.