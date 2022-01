Von der Milch an den Tisch

Ein Informationsabend über Stillen, Beikost und Baby Led Weaning

Die Beikost spielt für eine optimale Ernährung und das weitere Gedeihen eines Babys eine wesentliche Rolle. Jedes Baby erlangt irgendwann die Reife, dass es neben der Muttermilch oder Pre-Nahrung auch Beikost zu sich nehmen kann.

Um das Thema Ernährung des Kindes und Reifezeichen für den Beikostbeginn geht es beim Informationsabend am Dienstag, 25. Januar 2022, 18 Uhr in den Räumen der Elternschule Sonnenschein, Virchowstraße 120, 2. OG. Die Gebühr beträgt 5,95 Euro (incl. MwSt.).Interessierte Eltern werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0209 172-3564 oder per E-Mail an sonnenschein@marienhospital.eu anzumelden.

Für den Besuch der Veranstaltung gilt die 2G-Regel. Nicht geimpfte Schwangere und frisch gebackene Mütter müssen einen tageaktuellen Schnelltest mitbringen.

Generell wichtig ist natürlich, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kurse zum Schutz aller die geltenden Hygiene- und Abstandsregeln beachten.

Im Rahmen dieses Informationsabends informiert die Kinderkrankenschwester und Still- und Laktationsberaterin Bärbel Springer-Mounir (IBCLC), welche Reifezeichen ein Kind zeigen sollte, um mit der Einführung von Beikost beginnen zu können. Darüber hinaus werden an diesem Abend praktische Tipps gegeben. Zum Beispiel, wie Beikost auch ohne Brei funktioniert.