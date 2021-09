GE. Auch der Bus- und Bahnverkehr der BOGESTRA ist von der Fortsetzung der Sanierungsarbeiten auf der Kurt-Schumacher-Straße (zwischen Stadthafen und Uferstraße) betroffen. Deshalb ergeben sich für die Fahrgäste der Buslinien 380, 381, 392, NE10 und NE11 von Donnerstag, 9. September, Betriebsbeginn, bis voraussichtlich Montag, 13. September, Betriebsende, folgende Haltestellenveränderungen.

Die Linie 380 wird in beiden Fahrtrichtungen umgeleitet. Dadurch kann die Haltestelle In der Luchte nicht angefahren werden.

Auch bei der Linie 381 kann aufgrund einer notwendigen Umleitung die Haltestelle In der Luchte in beiden Richtungen nicht angefahren werden. Außerdem können in Richtung Landschede die Haltestellen Maybachstraße, TÜV und Emscherstraße nicht angefahren werden

Die Linie 392 muss in Richtung Gelsenkirchen-Erle umgeleitet werden. Sie endet statt an der Haltestelle Emscherstraße an einer Ersatzhaltestelle auf der Daimlerstraße (Höhe Einmündung Emscherstraße). Von dort erfolgt auch die Abfahrt in Richtung Bismarck. Außerdem können die Haltestellen Stadthafen und Freiligrathstraße nicht bedient werden.

Die Haltestelle Im Sundern wird um circa 100 Meter zurückverlegt, vor die Einmündung der Alfred-Zingler-Straße.

Bei der NachtExpress-Linie NE10 ist es nicht möglich, die Haltestellen Stadthafen und In der Luchte anzufahren.

Bei der NachtExpress-Linie NE11 können in beiden Richtungen nicht angefahren werden die Haltestellen Stadthafen und In der Luchte, sowie in Richtung Gelsenkirchen Hbf die Haltestellen Verkehrshof Gelsenkirchen, Daimlerstraße, TÜV und Emscherstraße.

Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten kann rund um die Uhr das ServiceTelefon unter der Tel. 0180 6/50 40 30 (Festnetz 0,20 Euro/Anruf, mobil max. 0,60 Euro/Anruf) angerufen werden.