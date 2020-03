Der Wertstoffhof an der Wickingstraße 25b in Ückendorf ist ab Mittwoch, 25. März 2020, für die Anlieferung von gewerblichen Abfällen wieder eingeschränkt geöffnet.



Die Öffnungszeiten sind begrenzt auf den Zeitraum von Montag bis Freitag, 8:00 bis 16:00 Uhr.

Abfälle anliefern dürfen alle Gewerbetreibenden mit Sitz in Gelsenkirchen. Unternehmen aus anderen Städten, welche in Gelsenkirchen tätig sind und hier die Dienstleistungen erbringen, bei denen Abfälle anfallen, benötigen eine Anlieferungserlaubnis.

Diese können telefonisch unter den Rufnummern 0209/954-4111 bzw. -4248 (Mo-Fr, 8:00 - 12:00 Uhr) angefragt werden.



Die Abfallmenge pro Anlieferung ist auf maximal 5 Kubikmeter begrenzt. Das Fahrzeug, mit dem angeliefert wird, darf ein zulässiges Gesamtgewicht von 5 t nicht überschreiten. Bei Anhängern beträgt das zulässige Gesamtgewicht 1,5 t.

Die Bezahlung der Entgelte für die Abfallentsorgung kann bar oder per EC-Karte erfolgen. Die Preisliste kann auf der Website www.gelsendienste.de eingesehen werden.

Am Tor zum Wertstoffhof müssen sich alle Anlieferer als Gewerbetreibende ausweisen. Zur Vermeidung enger Kontakte auf dem Gelände wird immer nur eine begrenzte Anzahl von Kunden eingelassen. GELSENDIENSTE verweist darauf, dass es hierdurch zu längeren Wartezeiten kommen kann und bittet darum, aktuell nicht notwendige Entsorgungen möglichst auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Der Wertstoffhof an der Adenauerallee 115 in Erle bleibt bis auf Weiteres sowohl für Gewerbetreibende als auch Privatpersonen komplett geschlossen.

Weitere Entsorgungsmöglichkeiten nutzen

Folgend verweist GELSENDIENSTE auf zahlreiche alternative Entsorgungsmöglichkeiten, die weiterhin zur Verfügung stehen:

Containerdienst für die Entsorgung größerer Mengen

Für die Entsorgung größerer Abfallmengen ab 5 Kubikmetern steht der GELSENDIENSTE Containerdienst zur Verfügung. Anfragen können unter der Rufnummer 0209/954-4240 (Mo–Fr, 6:30–15:30 Uhr, Fr 6:30–14:30 Uhr) oder per E-Mail an die Adresse containerdienst@gelsendienste.de gestellt werden.



Depotcontainer für Altpapier, Altglas und Altkleider

Für die Entsorgung von Altpapier, Altglas und Altkleidern stehen im gesamten Stadtgebiet eine Vielzahl von Depotcontainern zur Verfügung. Falls diese trotz der regelmäßigen Leerung voll sein sollten, bittet GELSENDIENSTE darum, die Behälter an einem anderen Standort zu nutzen. Auf keinen Fall dürfen Abfälle neben oder auf den Behältern abgestellt werden. Hierdurch würde die zumeist per Kranfahrzeug erfolgende Sammlung massiv behindert. Bei der Entsorgung von Altpapier sind insbesondere größere Kartons so zu zerkleinern, dass möglichst viel Material in die Container passt und der Einwurf nicht verstopft wird.



Abholservice für Sperrmüll und Elektrogroßgeräte

Für die Entsorgung von Sperrmüll und Elektrogroßgeräten wird auf den kostenlosen Abholservice verwiesen. Unter der Rufnummer 0209/954-4777 (Mo-Fr, 8-18 Uhr) oder online unter www.gelsendienste.de/terminvereinbarung kann eine Abholung terminiert werden. Aufgrund der hohen Nachfrage ist momentan jedoch mit längeren Wartezeiten zu rechnen.



Abfallbehälter für die Entsorgung zu Hause

Unter www.gelsendienste.de/bestellung können bei Bedarf weitere Tonnen für Restmüll, Bioabfall und Altpapier bestellt werden. GELSENDIENSTE bittet um Verständnis, dass die Auslieferung der grauen und braunen Tonnen Priorität hat. Zudem weist das Unternehmen ausdrücklich darauf hin, dass bei der weiterhin regulär erfolgenden Müllabfuhr nur das in den geschlossenen Behältern gesammelte Material abgefahren wird. Neben oder auf die Behälter gestellte Abfälle können schon rein aus logistischen Gründen nicht mitgenommen werden.



Entsorgung von Grünabfällen über die braune Tonne

GELSENDIENSTE ist bewusst, dass derzeit bei Arbeiten in den Gärten eine große Menge an Grünschnitt anfällt. Falls Grünabfälle nicht über eine Biotonne entsorgt werden können, bittet das Unternehmen um Verständnis, dass diese vorerst auf den eigenen Grundstücken zu lagern sind. Alternativ können wie oben angeführt zusätzliche braune Tonnen bestellt werden.



Hotline für die Entsorgung von Problemabfällen

Falls Schad- und Gefahrstoffe oder hygienisch problematische Abfälle dringend entsorgt werden müssen, bittet GELSENDIENSTE um eine individuelle Absprache unter der Rufnummer 0209/954-20 (Mo-Fr, 8-18 Uhr) oder per E-Mail an info@gelsendienste.de.