Gelsenkirchen. Am Mittwoch 29. September. 2021., findet von 17:00 bis 19:00 Uhr die bereits 25. Konferenz des Quartiersnetzes Buer (Ost) statt.

Während die letzten Treffen im Internet stattfanden, treffen sich Bürgerinnen und Bürger aus Buer jetzt wieder real, nämlich in der Aula des MaxPlanck-Gymnasiums, Goldbergstr. 91.

Der Raum ist groß genug, damit die Abstandsregeln gewahrt werden können. Außerdem gilt die 3G-Regel, also es können nur Geimpfte, Genesene oder Getestete mit Nachweis.

Seit 2016 findet das Nachbarschaftsfest auf der Wiese am Spinnweg statt, in diesem Jahr fand es am Wahlsonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr statt.

Bürgerinnen und Bürger können und sollen ihre Ideen und ihre Kritik mitbringen.

Darüber hinaus wird nachzuhalten sein, was aus den bisherigen Anliegen der Konferenzen geworden ist und wie es damit weitergeht: Schottergärten, Citygestaltung, „nette Toilette“, Fahrradstraßeninitiative, Ausstattung des Omnibusbahnhofs z.B. Bezirksbürgermeister Schneider wird aus der Bezirksvertretung berichten. Außerdem steht an, über ein Logo des Quartiersnetzes zu entscheiden.

Die herzliche Einladung geht an alle Bürgerinnen und Bürger. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenfrei

Umgestaltung der Hüller Straße funktioniert nur unter Einbeziehung der Anwohnerinnen und Anwohner