In Gelsenkirchen konnten am Mittwoch. 18. März. 2020 die ersten am Corona-Virus erkrankten Personen die Quarantäne ohne Symptome gesund wieder verlassen.

04. März festgestellt worden waren. Bei beiden nahm die Infektion einen nur sehr milden Verlauf und sie wiesen nur leichte Erkältungssymptome auf.

Nach Ablauf einer 14-tägigen häuslichen Quarantänezeit und dem vollständigen Abklingen aller Symptome konnten sie die Quarantäne nun wieder verlassen.

Mit den massiven Ausweitungen der Testungen durch die Stadt Gelsenkirchen durch die Einführung des mobilen Test-Services und der Corona-Hotline steigen die Fallzahlen insgesamt an.

Bislang sind von der Stadt 313 Testungen durchgeführt worden.

Dabei gab es bislang 35 bestätigte Corona-Fälle.

Abzüglich der zwei wieder Genesenen gibt es also derzeit 33 aktuelle Corona-Erkrankte.

(Stand 18.03., 15:30 Uhr)

In den allermeisten Fällen handelt es sich dabei um leichte bis mittlere Krankheitsverläufe.

In 393 Fällen wurde für Kontaktpersonen häusliche Quarantäne angeordnet.