Bussard bei der Jagd beobachtet!

Vor einigen Tagen beobachtete ich einen Bussard, der an meiner Gartengrenze auf einem Zaunpfahl saß. Er beobachtete die Wiesenfläche in der Umbegung und hielt offensichtlich nach Beute Ausschau. Ich wollte das stolze Tier gerade fotografieren, als der Bussard plötzlich aufflog und scheinbar in meine Richtung fliegen wollte. Doch plötzlich stürzte er sich nach wenigen Metern ins Gras und hatte wohl ein kleines Tier gefangen, wahrscheinlich eine Maus. Ich beobachtete weiter und machte noch einige Fotos. Hier die kleine Fotostrecke!