Kaum ihren Augen trauten am Mittwoch, 4. November, gegen 17 Uhr der neue SPD-Fraktionsvorsitzende der Bezirksvertretung Nord Jürgen Köpsell und dessen Partnerin Sandra Schmitz als sie mit dem Auto von der Pawiker Straße aus in die Mühlenstraße in Buer einbogen. In Höhe der Hausnummer 140 auf der Dorstener Straße/Ecke Pawiker Straße prangte dort ein gelbes Ortseingangsschild mit der Aufschrift „Buer- Stadt Melle- Landkreis Osnabrück“.

Umso kurioser ist die Geschichte, weil die beiden Buerander tatsächlich Verwandtschaft im Landkreis Osnabrück haben und sich kurz zuvor darüber unterhalten hatten, dass man diese nach dem Lockdown passend zum Weihnachtsfest mal wieder besuchen könnte.

Da man sich laut Beschilderung an der Mühlenstraße nun plötzlich schon fast am Ziel im Landkreis Osnabrück befand, führte erst einmal zu erstaunten Gesichtern bei den beiden Bueranern.

„Offenbar hat wohl ein Scherzkeks das gelbe Schild mit der Aufschrift Buer – Stadt Melle rechtzeitig vor Beginn der Karnevalssaison am 11.11. dort gut sichtbar am Straßenpfosten gegenüber der Hausnummer 140 an der Mühlenstraße angebracht“, vermutet Jürgen Köpsell.

Damit nicht erst am Aschermittwoch alles vorbei ist und der „Buerxit“ sofort gestoppt wird, bitten Sandra Schmitz und Jürgen Köpsell als Lokalpatrioten nun die Stadtverwaltung freundlichst darum, durch das Anbringen eines neuen und korrekten Ortseingangsschild Buer wieder nach Gelsenkirchen einzugemeinden …

Das Buer im Osnabrücker Land

Auf der Homepage der Stadt Melle ist einiges über das dortige Buer zu erfahren:

Der Meller Stadtteil Buer umfasst die Ortsteile Barkhausen, Bulsten, Holzhausen, Hustädte, Markendorf, Löhlingdorf, Meesdorf, Sehlingdorf, Tittingdorf, Wehringdorf und Wetter.

Aus dem erstmals 1209 urkundlich erwähnten Bure wurde der heutige Ortsname Buer.

Tradition wird in Buer groß geschrieben und so findet alljährlich der „Gute Montag“, eine Bürgeraussprache mit dem Ortsrat, unter der über 500 Jahre alten Gerichtslinde auf der Hilgensele statt. Buer in Melle