"Wir sind in Gelsenkirchen weiterhin die stärkste politische Kraft, wir haben in allen Bezirksvertretungen eine Mehrheit errungen und Karin Welge hat sich im ersten Wahlgang bereits mehr als deutlich von den Mitbewerbern abgesetzt. Für den Stichwahlkampf werden wir jetzt alle Kräfte noch einmal bündeln. Die gesamte Partei, alle Kandidatinnen und Kandidaten für den Rat und die Bezirksvertretungen werden in den nächsten beiden Wochen geschlossen im Einsatz sein, um Karin Welge zu unterstützen", so Markus Töns, Vorsitzender der SPD Gelsenkirchen.

SPD Oberbürgermeister Kandidatin Karin Welge

Foto: SPD - GELSENKIRCHEN

hochgeladen von Heinz Kolb

Oberbürgermeister-Kandidatin Karin Welge zum Stichwahlkampf: "Nun gilt es noch einmal 14 Tage lang, die Menschen unserer Stadt von Inhalten, politischer Haltung und Persönlichkeit zu überzeugen. Die Zuspitzung auf zwei Personen ermöglicht sicherlich auch die inhaltliche Auseinandersetzung im direkten Vergleich. Am Ende müssen die Wählerinnen und Wähler fundiert entscheiden können, welcher Person sie die nötigen Qualitäten für das Amt der Stadtspitze zutrauen.“

"Karin Welge ist die beste Wahl für Gelsenkirchen. Sie kennt die Stadt seit Jahren als Sozialdezernentin, Kämmerin und Stadtdirektorin. In dieser Zeit hat sie sich immer wieder auch als Krisenmanagerin bewährt. Sie hat bewiesen, dass sie die Kompetenz und Erfahrung für das Amt der Oberbürgermeisterin hat. Sie hat bewiesen, dass sie für die Menschen dieser Stadt da ist, wenn es darauf ankommt und sie hat schlichtweg bewiesen, dass sie eine Frau ist, die es kann", ergänzt Markus Töns.