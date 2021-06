Die Stadt Gelsenkirchen bekommt ein Talentkolleg. Das hat das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen mitgeteilt. Das Land reagiert damit auf einen Vorschlag aus der Ruhrkonferenz, das Konzept mit weiteren Standorten auszudehnen, um junge Menschen beim Übergang von der Schule zu Studium und Beruf individuell zu unterstützen.

Über das Talentkolleg werden talentierte junge Menschen auf dem Weg zur Hochschulzugangsberechtigung am Übergang Schule-Studium oder Schule-Beruf individuell in ihrer Orientierungsphase unterstützt und in Kleingruppen für einen besseren fachlichen Einstieg in ein Studium oder eine Berufsausbildung vorbereitet.

Oberbürgermeisterin Karin Welge erklärte dazu: „Das ist gerade in diesen Tagen eine sehr gute Nachricht für die Schülerinnen und Schüler in Gelsenkirchen. Eine gute Bildung unserer jungen Menschen ist das Fundament für eine gelungene Zukunft Gelsenkirchens. Gerade beim Übergang von der Schule zu Studium und Beruf fehlt häufig die Unterstützung im privaten Umfeld. Hier schließt das Talentkolleg eine wichtige Lücke.“

Fünf Talentschulen in Gelsenkirchen

Mit der Zusage des Landes für das Talentkolleg verfügt die Stadt Gelsenkirchen neben den bereits bestehenden fünf Talentschulen (Berufskolleg Königstraße, Gesamtschule Horst, Gesamtschule Gelsenkirchen Ückendorf, Ricarda-Huch-Gymnasium, Berufskolleg für Technik und Gestaltung) und dem Talentzentrum NRW über eine sehr gut aufgestellte Talentförderung.

Schließlich ist in Gelsenkirchen auch der Ursprung des Konzeptes der individuellen Förderung junger Talente, denen eine Hochschul- und weitere Berufsausbildung nicht so ohne weiteres in die Wiege gelegt wurde.

Bildungsdezernentin Anne Heselhaus schildert: „Unser Ziel ist es, für junge Menschen insbesondere aus einkommensschwachen Familien, aus Nichtakademikerfamilien sowie aus Familien mit einer Einwanderungsgeschichte durch eine ergebnisoffene Beratung und Qualifizierung eine verbesserte Entscheidungsgrundlage und Vorbereitung für einen Ausbildungsweg (Ausbildung/Studium) zu schaffen. Ich freue mich, dass das Land mit dem heutigen Tag das bestehende Engagement der Westfälischen Hochschule, der RAG-Stiftung und der Stiftung Mercator im Ruhrgebiet auf eine kontinuierliche Basis gestellt hat und so eine verlässliche Förderung garantiert ist. Gerade in Zeiten der Pandemie haben wir gesehen, dass eine umfassende individuelle Förderung immer wichtiger wird.“

Hintergrund NRW-Talentförderung

Ziel der NRW-Talentförderung ist die Entfaltung von Talenten bei Kindern und Jugendlichen unabhängig vom Elternhaus.

Als Plattform für Talentförderung organisiert und begleitet das NRW-Zentrum für Talentförderung mit dem NRW-Talentscouting, dem Schülerstipendium RuhrTalente, dem TalentKolleg Ruhr und der Initiative StipendienKultur Ruhr innovative Formate zur intensiven Förderung von leistungsstarken und engagierten Talenten.

Das breite Weiterbildungsangebot des NRW-Zentrums für Talentförderung richtet sich an diejenigen, die junge Menschen in ihrer Bildungsbiografie begleiten und mehr über individuelle Talentförderung erfahren möchten.