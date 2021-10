Ab Montag, 11. Oktober, finden auf der Florastraße in Höhe Musiktheater Gleisinstandhaltungsarbeiten statt. Für einen schnellen und sicheren Bauablauf muss die Verkehrsführung geändert werden. Hierbei wird auf der Florastraße in Höhe Musiktheater in Fahrtrichtung Kurt-Schumacher-Straße eine Fahrspur gesperrt und der Verkehr einspurig an der Baustelle vorbei geführt. Die Arbeiten finden in der verkehrsärmeren Zeit der Herbstferien statt und werden voraussichtlich zwei Wochen dauern. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich im Vorfeld auf die geänderte Verkehrsführung einzustellen.