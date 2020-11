Auf ihrer ersten Sitzung nach der Kommunalwahl hat sich die SPD-Bezirksfraktion in der Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Nord am 01.November.2020 konstituiert und einen neuen Fraktionsvorstand gewählt.

Die Sitzung fand unter strikter Einhaltung sämtlicher Corona-Schutzmaßnahmen statt.

Zum neuen Vorsitzenden der SPD-Bezirksfraktion Nord wurde Jürgen Köpsell einstimmig gewählt Köpsell ist bereits seit 1989 in verschiedenen Funktionen in der Gelsenkirchener Kommunalpolitik aktiv und verfügt daher über eine langjährige, kommunalpolitische Erfahrung.

Der neue Fraktionsvorsitzende der SPD-Bezirksfraktion setzt auf ein stärkeres Miteinander der demokratischen Parteien in der Bezirksvertretung Nord zum Wohle der Bürger/innen unserer Stadt. „Wir wollen kommunalpolitisch neue Wege gehen und laden alle demokratischen Parteien unserer Stadt ein diesen Weg aktiv mitzugestalten,“ betont der neue Fraktionsvorsitzende der SPD-Bezirksfraktion.

„Die SPD-Bezirksfraktion wird sich daher bei Sachfragen die den Stadtbezirk Nord betreffen um möglichst breite Mehrheiten der demokratischen Parteien in der Bezirksvertretung Nord bemühen,“ kündigt der neugewählte Fraktionsvorsitzende Jürgen Köpsell an.

Zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wurde erneut Klaus Sorge gewählt. Klaus Sorge setzt sich seit geraumer Zeit in der Bezirksvertretung Nord für einen Abriss der Schrottimmobilien an der Emil-Zimmermann-Allee 1 und der Horster Straße 201-203 ein, um dort neue Entwicklungsperspektiven im Sinne der Bürger zu ermöglichen. Darüber hinaus ist Klaus Sorge auch des Öfteren auf der Hochstraße in Buer anzutreffen um dort bürgernah mit den Menschen aus Buer ins Gespräch zu kommen.

Erstmalig als Schriftführer der SPD-Fraktion wurde Timo Schultz aus Hassel gewählt.