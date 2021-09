Am heutigen Freitag, 03.September.2021, besuchten Markus Töns, MdB, Heike Gebhard, MdL, und SPD-Landtagsfraktionsvorsitzender Thomas Kutschaty, MdL, die Initiative Klimahafen sowie Betriebe am Heinrich-König-Platz. Zu Beginn des vierstündigen Termins trafen sich die Abgeordneten mit der Initiative Klimahafen vor Ort zu einem gegenseitigen Austausch und Gespräch über die Zukunft der Dekarbonisierung der mittelständischen Industrie auf Basis von Wasserstoff.

„Das Projekt zeigt, dass das Thema Wasserstoff nicht nur in theoretischen Diskussionsräumen stattfindet. Im Gelsenkirchener Klimahafen wird industrielle Zukunft geschaffen, weil sich Unternehmen im Verbund zusammentun. Diese Bemühungen sind vorbildhaft, lobenswert und sollten dementsprechend politisch unterstützt werden.“ resümiert Thomas Kutschaty, Vorsitzender der NRWSPD, über die Präsentation der Initiative Klimahafen.

„Gelsenkirchen hat mit dem Klimahafen die besten Voraussetzungen für eine Transformation der Industrie zu einer CO2 armen und später freien Emission, wofür Wasserstoff die Grundvoraussetzung ist. Dabei müssen wir besonders die mittelständischen Unternehmen im Blick behalten und diese unterstützen.“ ergänzt Markus Töns, Bundestagsabgeordneter und –kandidat für Gelsenkirchen.

Anschließend besuchten die Abgeordneten das Altstadtcafé „Georgs“ in der Robert-Koch-Straße. Der Inklusionsbetrieb öffnete im Juni nach vielen Monaten der Pandemie. „Ich bin beeindruckt von dem Engagement und der Umsetzung in dieser Einrichtung. Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Sie lernen und leben hier miteinander. Es freut mich, wie selbstverständlich hier alles umgesetzt wird. Es war eine angenehme und herzliche Atmosphäre und ich kann allen Gelsenkirchenern und Gelsenkirchenerinnen hier einen Besuch empfehlen.“ zeigt sich Heike Gebhard, Mitglied des Landtags NRW und Vorsitzende des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales, zufrieden.

v.l.n.r. Markus Töns SPD- Bundestagsabgeordneter, SPD- Landtagsfraktionsvorsitzender Thomas Kutschaty und Heike Gebhard SPD - Landtagsabgeordnete.

Foto: SPD- Gelsenkirchen

hochgeladen von Heinz Kolb (SPD

Nach einem Gespräch bei der Buchhandlung Kottmann und „GE-Toast-et“ unterstreicht Thomas Kutschaty abschließend: „Innenstädte sind Zentren für die lokale Wirtschaft, Orte der Kultur und des Miteinanders. Sie sind elementar für das funktionierende soziale Zusammenleben in unseren Städten. Doch die langen Monate der Pandemie haben Spuren hinterlassen, gerade beim stationären Einzelhandel. Um die lokale Wirtschaft zu stärken, müssen wir unsere Zentren zu Wohlfühl- und Freizeitorte weiterentwickeln. Nur so ist der stationäre Einzelhandel in der Lage, dauerhaft mit dem Onlinehandel konkurrieren zu können. Wir müssen den Städten und Gemeinden heute die notwendigen finanziellen Mittel zu Verfügung stellen. Die Bemühungen der Landesregierung reichen dafür nicht aus.“