Scharfe Kritik äußert der Vorsitzende der Gelsenkirchener SPD, Markus Töns, MdB, an dem Demonstrationsaufruf der AfD gegen die Corona-Maßnahmen.

"Der Demonstrationsaufruf von Frau Seli-Zacharias und der AfD-Gelsenkirchen ist unverantwortlich und selbstgefällig. Wer angesichts von über 1.000 aktuell Infizierten in unserer Stadt und einem 7-Tage-Wert der Neuinfektionen von zurzeit fast 200 zu einer solchen Demonstration aufruft, spielt mit der Gesundheit der Teilnehmer", erklärt Töns.

"Während die Infektionszahlen täglich steigen und die Situation in den Krankenhäusern immer schwieriger wird, verharmlost die AfD die Gefährlichkeit der Pandemie in unerträglicher Weise. Die AfD versucht erneut die Gesellschaft zu spalten, statt in dieser schweren Krise einen Beitrag zu leisten, der die Gesellschaft eint.

Einmal mehr zeigt sich, dass dieser Partei jedes Mittel der Profilierung recht ist, auch wenn es sich gegen den Schutz der Gesundheit der Menschen in unserem Land richtet. Selbst in dieser Situation will sie polarisieren, die Sorgen der Betroffenen für ihre Zwecke ausnutzen und Zweifel an unserer Demokratie säen. Doch ich bin sicher, dass die große Mehrheit der Menschen in Gelsenkirchen dieses durchsichtige Spiel durchschaut und den rechtsextremen Populisten nicht auf den Leim geht."