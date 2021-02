Im Vorfeld der ersten Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und urbane Szene am 10. Februar 2021 erklärt der kulturpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion Gelsenkirchen, Taner Ünalgan:

„Es ist erfreulich, dass unser Vorhaben der beteiligungsorientierten Entwicklung eines Kulturentwicklungsplans, die ich im Rahmen einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung erstmals im November 2019 vorgeschlagen habe und die wir sowohl im Kommunalwahlprogramm 2020 als auch im Koalitionsvertrag festschreiben konnten, eine breite Zustimmung findet. Zusammen mit vielen weiteren kulturpolitischen Prüfaufträgen, wie etwa der Förderung von öffentlichen Fassadengestaltungen, der Fortführung der im vergangenen Jahr bereits aufgelegten lokalen KünstlerInnenstipendien, der Prüfung weiterer öffentlicher Flächen für Gelsenkirchener Kunst- und Kulturschaffende sowie etwa insgesamt 45 weiteren Prüfaufträgen aus den anderen Fachausschüssen vonseiten der SPD befinden wir uns derzeit mitten im Haushaltsberatungsverfahren. Das bedeutet, dass wir innerhalb der nächsten Wochen die dann beantworteten Prüfaufträge insgesamt diskutieren und in Ruhe gemeinsam und ganzheitlich bewerten werden. Unsere feste Absicht ist, weiterhin alles zu tun, was kommunalpolitisch in unserer Hand liegt, um die Kunst- und Kulturszene in unserer Stadt zu stützen und weiterzuentwickeln. Deshalb ist es aus unserer Sicht richtig, die Stellungnahmen der Stadtverwaltung auf unsere Prüfaufträge abzuwarten und Ende März im Bewusstsein unserer gesamtstädtischen Verantwortung den diesjährigen Haushalt zu beschließen. Das ist das, worauf es ankommt. Leere Versprechungen und ein Wettstreit um die meisten Schlagzeilen dagegen helfen niemandem konkret weiter.“