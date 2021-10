Das Ausbildungsjahr 2021/22 hat bereits begonnen, aber wer auf der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz bisher nicht fündig geworden ist, sollte am Ball bleiben. Denn noch immer suchen zahlreiche Betriebe neuen Nachwuchs, viele Unternehmen haben ihren Ausbildungsbeginn bis in den Winter hinein verschoben. Genug Chancen also, erfolgreich in die berufliche Zukunft einzusteigen! Unterstützung beim Finden des Ausbildungsplatzes bietet die Agentur für Arbeit. Unter #ausbildungklarmachen findet man eine Übersicht über zahlreiche Berufsbilder, freie Ausbildungsplätze und kann einen Beratungstermin mit der Berufsberatung vor Ort vereinbaren. Am morgigen Dienstag, den 5.10.21, findet ab 17 Uhr außerdem eine Live-Q&A Session auf Youtube zum Thema „Wie dich eine Ausbildung wirklich weiterbringt“ statt. Darüber hinaus können sich Jugendliche auch direkt vor Ort telefonisch bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen unter 0209/164 222 (montags bis donnerstags von 9 - 16 Uhr und freitags von 9 - 14 Uhr) melden.