In der nächsten Woche beginnt die Schule. Und damit sind wieder rund 2.700 I-Dötzchen auf Gelsenkirchens Straßen unterwegs. Die Verkehrswacht Gelsenkirchen wünscht sich von allen Fahrzeugführern, dass sie umsichtig fahren und im Bereich von Grundschulen besonders aufpassen.

Wer selbst einen Schulanfänger zu Hause hat, kann auch jetzt noch den Weg zur Schule üben, wenn das nicht schon geschehen ist. Dabei ist der kürzeste Weg nicht immer der sicherste. Bei Gefahrenstellen, wie großen Kreuzungen oder bei unübersichtlicher Verkehrsführung, sollte auch einmal ein Umweg in Kauf genommen werden. Beim Üben muss der sichere Weg erklärt und das Kind auf besondere Gefahrenstellen hingewiesen werden.

Die Verkehrswächter sind der Meinung, dass nach intensivem Üben auch einmal das Kind die Führung übernimmt, so dass sich Eltern von der Fähigkeit des Kindes überzeugen können. Sollten noch Unsicherheiten bestehen, ist es angebracht, das Kind in der ersten Zeit nach dem Schulstart weiter auf dem Weg zu begleiten.

Wichtig ist auch, dass man sich morgens genügend Zeit nimmt. Wenn das Kind auf dem letzten Drücker losgeht und es sich gehetzt fühlt, ist es unaufmerksamer und macht als Folge daraus eher Fehler im Straßenverkehr.

Helmut Barek, Vorsitzender der Verkehrswacht Gelsenkirchen, rät den Eltern, auf das Auto zu verzichten, wenn es zur Schule geht. Den Kindern tut die Bewegung und die frische Luft vor Schulstart gut. Wer aber auf das Auto auf dem Weg zur Schule angewiesen ist, sollte nicht direkt vor dem Schultor halten, um ein Verkehrschaos zu vermeiden.

Die Verkehrswacht Gelsenkirchen wünscht allen Schulanfängern einen guten Start in ihren neuen Lebensabschnitt und Allzeit einen gefahrlosen Schulweg.