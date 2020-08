Kinder Tragen Maske warum ? weil die Politik das so will. Ich kann es immer noch nicht glauben was man da mit unseren Kindern macht? Kinder klagen und das mit Recht. Bitte lasst es nicht zu. An alle Eltern Deutschland Weit stellt euch zusammen und fangt an für Eure Kinder zu Kämpfen . Denn Unsere Kinder sind unsere Zukunft .