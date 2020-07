Die energetische Modernisierung eines Gebäudes lohnt sich. Mit erfolgreicher Erneuerung des Eigenheims wird dessen Wert gesteigert, der Komfort erhöht und wichtige Instandsetzungen werden miterledigt. Gleichzeitig wird dauerhaft Energie eingespart. Das spart Geld und schützt - nicht zuletzt - das Klima. Genau für diesen Themenbereich ist nun die neue Broschüre „Starthilfe – energetische Sanierung“ von „Altbauneu“ Gelsenkirchen erschienen.

Diese Broschüre thematisiert im Vorfeld einer energetischen Gebäudesanierung wichtige Fragen wie: Welche Dämmung und welches System sind für das eigene Haus am besten geeignet? Lohnt sich der Austausch der Fenster? Muss die Heizung erneuert werden? Welche Technik ist zukunftsfähig und mit welcher Maßnahme sollte sinnvollerweise angefangen werden?

„Mit der neuen Broschüre „Starthilfe – energetische Sanierung“ möchten wir Hausbesitzern eine erste Orientierung zu all diesen Fragestellungen zur Verfügung stellen, Hinweise zu Beratungsangeboten und Fördermöglichkeiten geben und so den Weg ebnen zu einem energieeffizienten, behaglichen und wertstabilen Zuhause.“ sagt Klimaschutzmanagerin Kirsten Sassning.

Die Broschüre liegt in den Gelsenkirchener Bürgercentern aus oder ist bei der städtischen Klimaschutzmanagerin Kirsten Sassning erhältlich.

Weitere Informationen zur energetischen Gebäudesanierung gibt es unter Telefon 1 69-4202 oder auf www.alt-bau-neu.de/gelsenkirchen.

Die Stadt Gelsenkirchen ist Mitglied im landesweiten Netzwerk „Altbauneu“ , das zu Themen rund um die energetische Gebäudesanierung informiert. Es wird vom NRW-Wirtschaftsministerium unterstützt und durch die EnergieAgentur.NRW koordiniert.